Houthi, i raid di Usa e Gb non resteranno impuniti

(ANSAmed) - SANAA, 23 GEN - I raid di Usa e Gran Bretagna in Yemen non resteranno "impuniti". Lo dichiarano i miliziani Houthi dopo i nuovi attacchi anglobritannici. Intanto, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, ha affermato: "Abbiamo mandato messaggi agli Usa, avvertendoli seriamente che gli attacchi congiunti" con il Regno Unito contro gli Houthi in Yemen sono "un errore strategico" e "minacciano la pace e la sicurezza regionali e causano l'allargamento della guerra a Gaza". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA