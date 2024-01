Unrwa, a Gaza rischiamo di perdere una generazione

(ANSAmed) - ROMA, 19 GEN - "A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione". E' l'allarme rilanciato dalla Bbc di Phillippe Lazzarini, il commissario generale dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite con la responsabilità specifica per i rifugiati palestinesi, "Ci sono oggi più di mezzo milione di bambini e ragazzi che frequentavano le scuole primarie e secondarie. Come faranno a tornare in aula se non è possibile riportare le persone nelle loro case che sono state completamente distrutte?", si chiede Lazzarini, appena tornato dalla sua quarta visita a Gaza dall'inizio della guerra.Secondo gli ultimi dati almeno il 60% delle case di Gaza sono state "distrutte o danneggiate". Nove scuole su 10 hanno subito "danni significativi". Colpiti anche ospedali, edifici pubblici e reti elettriche. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA