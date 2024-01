Uni-Italia apre due sedi in Marocco, a Rabat e Casablanca

Due sedi in Marocco dell'Associazione Uni-Italia. L'ambasciatore italiano Armando Barucco ha inaugurato l'apertura di una sede a Rabat presso l'Ambasciata e una a Casablanca presso il Consolato Generale d'Italia. I due centri avranno un ruolo chiave per facilitare gli studenti interessati ad iniziare un percorso di studi in Italia.Come primo impegno in calendario, Uni-Italia partecipa alla più importante fiera di reclutamento studentesco del Marocco, l'International Student Forum (fino al 20 gennaio), tra le città di Rabat e Casablanca. La presenza, per la prima volta, di oltre dieci università italiane, durante il primo anno di attività di Uni-Italia, testimonia un notevole interesse per questo progetto, nella prospettiva di una sempre più ampia e fruttuosa cooperazione accademica tra Italia e Marocco.Fondata il 30 luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, nonché dal Ministero dell'Interno, dalla Crui e dall'Ice Agenzia, Uni-Italia promuove gli studi in Italia. A tal fine orienta studenti e ricercatori internazionali interessati a proseguire gli studi in Italia, in particolare orientandoli e assistendoli durante la fase di pre-registrazione. Uni-Italia, con una presenza consolidata in Cina, Colombia, India, Indonesia, Iran e Vietnam, è impegnata a facilitare l'attrazione di talenti internazionali verso le istituzioni di istruzione superiore italiane e a promuovere la cooperazione accademica con altri Paesi.

