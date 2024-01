Israele: kibbutz Beeri conferma morte ostaggi comparsi in video

(ANSAmed) - ROMA, 17 GEN - Il kibbutz di Beeri ha confermato la morte dei suoi cittadini Yossi Sharabi e Itai Svirsky, i due ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre e comparsi negli ultimi video pubblicati dal movimento islamista palestinese. Lo rendono noto i media locali. Immagini diffuse due giorni fa da Hamas mostravano i cadaveri del 53enne Sharabi e del 38enne Svirsky. Gli stessi in un altro filmato diffuso il giorno precedente apparivano in vita accanto a Noa Argamani, la 26enne catturata al rave di Reim.I due sarebbero rimasti "uccisi nei bombardamenti israeliani" sulla Striscia di Gaza, secondo quanto dichiarato dalla giovane nell'ultimo video. L'esercito di Israele ha negato di aver colpito l'edificio dove erano tenuti i tre ostaggi, come sostenuto invece da Hamas. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA