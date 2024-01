Israele colpisce decine di obiettivi nel Libano meridionale

TEL AVIV - Israele ha attaccato oggi, con aerei da combattimenti e con l'artiglieria, decine di obiettivi degli Hezbollah nel Wadi Saluki, nel Libano meridionale. Lo hanno riferito la radio militare e la radio pubblica Kan, secondo cui si tratta di un attacco particolarmente significativo. Ieri il comandante della regione militare nord, gen. Ori Gordin, ha visitato truppe dislocate al confine con il Libano e ha affermato: "Siamo impegnati in continuazione ed eliminare e a ridurre le capacità offensive degli Hezbollah, e a respingerli più a nord".



"In un breve lasso di tempo - ha poi riferito il portavoce militare israeliano -, abbiamo colpito decine di postazioni, di strutture militari e di infrastrutture di armamenti degli Hezbollah". "Hezbollah - ha proseguito - utilizza la zona di Wadi Saluki per la propria attività terroristica. Diverse postazioni e infrastrutture sono state nascoste da quella organizzazione terroristica in una zona di foreste, nell'intento di attaccare civili e militari israeliani". L'attacco congiunto dell'aviazione e dell'artiglieria si è intanto concluso, ha precisato il portavoce.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA