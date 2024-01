Una donna morta e molti feriti in attacchi in Israele

TEL AVIV - Una israeliana di circa 70 anni è morta per le ferite riportate in quello che la polizia ritiene essere sospetti attentati verificatisi con diverse modalità a Raanana, nel centro di Israele. Lo ha confermato l'ospedale Meir di Kfar Sab dove la donna era stata portata. Nello stesso ospedale sono ricoverati altri due israeliani le cui condizioni sono definite gravi. In totale, secondo i media, i feriti sarebbero almeno 17.



La polizia israeliana ha confermato che gli attacchi - con auto lanciate in corsa sui passanti e attacchi al coltello - "sono un attentato terroristico". Lo ha detto un ufficiale della polizia stessa in tv.



Due palestinesi sono stati arrestati a Raanana come autori degli attentati sul posto. Lo ha detto il capo della polizia Yaacov Shabtai aggiungendo che si stratta "di due parenti" ed entrambi della zona di Hebron in Cisgiordania.

"L'operazione del commando a Raanana è una naturale risposta ai massacri dell'occupazione e alla sua continua aggressione contro il nostro popolo palestinese". Lo ha detto su Telegram Hamas aggiungendo che "gli eroi del popolo da Rafah a Jenin continueranno la difesa del popolo, della terra e dei luoghi santi di fronte al criminale nemico nazista" e "alla macchina di guerra sionista in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza".

