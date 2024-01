'In Yemen colpito un mercantile di proprietà americana'

DUBAI - E' un mercantile di proprietà degli Stati Uniti la nave colpita oggi da un missile al largo delle coste dello Yemen. Lo ha riferito una compagnia britannica specializzate in rischi marittimi, la Ambrey, aggiungendo che un incendio è scoppiato a bordo di una nave portainfuse di proprietà Usa e battente bandiera delle Isole Marshall, ma ma non ci sono stati feriti e il cargo è ancora in grado di navigare.



La Ambrey ha identificato la nave colpita come la Eagle Gibraltar, di proprietà di Eagle Bulk, una società con sede nel Connecticut, quotata alla Borsa di New York. La società non ha risposto alle ripetute richieste di commento, riporta il Guardian, e non ci sono ancora rivendicazioni, anche se i sospetti si concentrano sugli Houthi. Neanche la Quinta Flotta della Marina americana basata in Bahrein ha ancora risposto a una richiesta di commento.

