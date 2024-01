Israele, 'distrutti oltre 700 siti di lancio di razzi a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 12 GEN - Sono stati più di 700 le postazioni di lancio di razzi distrutte dall'esercito israeliano a Gaza dall'inizio del conflitto: una di queste era dentro un un cimitero. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui l'esercito sta operando per "smantellare le capacità di lancio di Hamas distruggendo centinaia di razzi, inclusi quelli a lunga gittata, e le postazioni di lancio". Oltre al cimitero, le postazioni - ha proseguito - sono state localizzate in scuole e nelle moschee. "L'organizzazione terroristica di Hamas - ha sottolineato - mette in pericolo sia i civili israeliani sia quelli di Gaza". (ANSAmed).

