(ANSAmed) - MADRID, 11 GEN - Nuovi sbarchi di migranti hanno avuto luogo oggi alle Canarie (Spagna): da ieri mattina almeno 323 persone sono state soccorse in mare e assistite una volta approdate sull'arcipelago. Lo hanno reso noto i servizi d'emergenza locali.Almeno 191 persone sono state avvistate su un barcone e sono state fatte sbarcare a Tenerife, mentre altre 132 - sopraggiunte a bordo di quattro imbarcazioni - sono arrivate a El Hierro. Tra queste ultime, tre (compreso un bambino piccolo) sono state trasportate in ospedale per accertamenti. (ANSAmed).

