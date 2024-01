Polizia Israele blocca il convoglio dei parenti degli ostaggi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 GEN - La polizia israeliana ha bloccato il convoglio delle famiglie degli ostaggi israeliani diretti al valico di Kerem Shalom per bloccare l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. Lo hanno riferito i media secondo cui il convoglio - di 30 persone - è stato fermato ad Avshalom, non molto distante dal valico. I parenti degli ostaggi chiedevano che gli aiuti fossero condizionati al rilascio dei rapiti e alla possibilità che la Croce Rossa li visitasse in prigionia.(ANSAmed).

