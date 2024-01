ROMA - Quattordici soldati governativi siriani sono stati uccisi in Siria da combattenti affiliati all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.

L'attacco attribuito all'Isis è avvenuto nella regione di Palmira, nella Siria centro-orientale.

Nell'agguato, i combattenti locali dello 'Stato islamico' hanno preso d'assalto un pullman sul quale viaggiavano soldati governativi. Diciannove militari sono rimasti feriti.





