In Cisgiordania e ad Amman cortei protesta per l'uccisione del leader di Hamas Arouri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 GEN - Cortei di protesta per l'uccisione a Beirut del dirigente di Hamas Saleh al-Arouri sono stati organizzati oggi, al termine delle preghiere nelle moschee, in diverse città della Cisgiordania. I dimostranti hanno esposto le bandiere verdi di Hamas e immagini del dirigente ucciso. La manifestazione più affollata si è svolta ad Arura, presso Ramallah, che era il villaggio di origine di al-Arouri. (

Migliaia di manifestanti sono scesi oggi anche nelle strade della capitale giordana, Amman, per esprimere solidarietà a Hamas e al suo leader Saleh Arouri. Più di 4.000 persone hanno marciato per le strade, portando cartelli e striscioni pro-Hamas e scandendo slogan anti-israeliani e anti-americani.

"Gaza non è sola, la nostra posizione a fianco del popolo palestinese e la nostra fedeltà ai martiri e ai leader martirizzati pochi giorni fa", ha affermato Murad al Adaileh, leader del Fronte d'Azione Musulmana, secondo quanto riporta SkyNews.





