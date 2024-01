Esercito: a Gaza espugnato 'il rione dei grattacieli'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 GEN - L'esercito israeliano ha annunciato oggi il completamento di una complessa operazione condotta nel cosiddetto 'Rione dei Grattacieli', nel settore centrale della striscia di Gaza. Si tratta - ha spiegato il portavoce militare - di edifici elevati da cui si aveva il controllo della zona. Al loro interno erano state disposte postazioni per il lancio di razzi anticarro e anche per il lancio di razzi verso il territorio israeliano. Gli ingressi di parte degli edifici erano stati bloccati con ordigni esplosivi.Nelle loro vicinanze c'erano anche gli imbocchi di tunnel militari. Per assumere il controllo del 'Rione dei Grattacieli' i militari sono stati costretti a combattere a lungo - con l'aiuto del genio e della aviazione - ed hanno cosi' eliminato ''numerosi terroristi''. (ANSAmed).

