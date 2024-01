Libano, intensi raid aerei israeliani nel sud del Paese

ROMA - L'aviazione israeliana ha bombardato stamani località nel sud del Libano a ridosso della linea di demarcazione tra i due Paesi. Lo riferisce l'agenzia di notizie governativa libanese Nna, secondo cui sono state prese di mira località nel settore occidentale e centrale della linea di demarcazione.



In precedenza Hezbollah ha dichiarato di aver attaccato una caserma israeliana in Alta Galilea. In un comunicato il Partito di Dio ha fatto sapere di aver colpito la caserma di Shtula, a pochi chilometri dalla linea di demarcazione con il Libano.



Un'abitazione nella città israeliana settentrionale di Metula è stata colpita da un missile anticarro sparato dal territorio libanese. Lo riferisce il capo del consiglio comunale della città citato da Haaretz.



Negli attacchi israeliani di ieri durante gli scontri al confine è stato ucciso un funzionario locale di Hezbollah, Hussein Yazbek, insieme ad altri otto membri del partito, secondo quanto riferisce Al Jazeera.

