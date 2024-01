Israele bombarda zone sfollati, almeno 20 morti

ROMA - Il network Al Jazeera riferisce che stanotte "ci sono stati costanti bombardamenti vicino alla zona di evacuazione di al-Mawasi, dove l'esercito israeliano ha dato istruzioni alle persone di rifugiarsi" e "una casa vicino a quell'area è stata distrutta. Le due famiglie che vi si rifugiavano sono state uccise, per un totale di 14 persone. La vittima più giovane aveva cinque anni e la maggioranza aveva meno di 10 anni".



In un episodio separato riportato dall'agenzia palestinese Wafa, 6 persone sono morte in un attacco aereo su terreni agricoli che ospitavano gli sfollati a ovest di Khan Yunis.



Colpito anche il quartier generale della Mezzaluna Rossa palestinese a Khan Yunis. Lo scrive l'organizzazione umanitaria su X, precisando che un raid ha colpito il quinto piano della sede "provocando l'uccisione di una persona e il ferimento di 6 persone". La Mezzaluna Rossa ha pubblicato diversi video riferiti all'attacco, parlando di "panico e paura tra gli sfollati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA