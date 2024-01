Migranti: '1.100 arresti alle frontiere al nord del Marocco'

MADRID - Unità dell'esercito marocchino in collaborazione con le autorità locali hanno intercettato oltre 1.100 migranti che volevano passare in territorio spagnolo, in varie operazioni realizzate nella notte fra domenica e lunedì nelle località settentrionali di M'dia, Fnideq e Nador, vicine alle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla. Lo riferisce un comunicato dello Stato Maggiore generale delle forze armate reali (Far) del Marocco, ripreso oggi dai media iberici.



Secondo la nota, unità dell'esercito marocchino hanno anche intercettato 175 migranti di diverse nazionalità - algerini, marocchini, tunisini e yemeniti - a Nador, nel nordest del paese, vicino alla frontiera con l'enclave spagnola di Melilla.



Unità della Far in coordinamento con le autorità locali, hanno arrestato e allontanato in varie retate a Nador, a M'diq, e Fnideq, vicino Ceuta, complessivamente 935 migranti pronti a passare in territorio spagnolo.



Da parte sua l'Associazione marocchina di Diritti Umani (Amdh), di Nador, citata dai media iberici, ha denunciato la "violenza brutale" delle retate, per evitare che giovani e minorenni magrebini passino la frontiera sud d'Europa. Ed ha segnalato il ritrovamento domenica dei cadaveri di 4 migranti, "probabilmente minorenni, trasferiti alla morgue dell'ospedale" della città, "in attesa di essere identificati e che venga chiarita la causa della morte". "L'unica informazione diffusa dalle autorità è che sarebbero precipitati su una scogliera vicina a un ristorante, lontano dal centro storico", rileva l'associazione. Che denuncia anche le "condizioni disumane" in cui i migranti fermati sono poi "deportati contro la loro volontà nel deserto".





