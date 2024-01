Marina Usa conferma, la portaerei Ford rientrerà dal Mediterraneo

WASHINGTON - La portaerei americana Uss Gerald R. Ford, schierata nel Mediterraneo orientale dopo l'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre, tornerà negli Stati Uniti "nei prossimi giorni". Lo ha confermato la Marina statunitense.



Inviata per "contribuire alla nostra deterrenza regionale e alla nostra posizione di difesa", la portaerei "tornerà nel suo porto d'origine come previsto per prepararsi a futuri schieramenti", ha precisato la Marina.



La Ford e le navi da guerra al suo seguito saranno sostituite dalla nave d'assalto anfibia Uss Bataan e dalle navi da guerra della sua squadra, la Uss Mesa Verde e la Uss Carter Hall. Le tre navi si trovavano nel Mar Rosso e negli ultimi giorni erano in transito verso il Mediterraneo orientale.

