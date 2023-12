'Fuoco israeliano su convoglio umanitario a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 29 DIC - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, ha dichiarato che l'esercito israeliano ha sparato contro uno dei suoi convogli di aiuti nella Striscia di Gaza, senza provocare vittime. "I soldati israeliani hanno sparato contro un convoglio di aiuti mentre stava tornando dal nord di Gaza, prendendo un percorso designato dall'esercito. Il nostro capo convoglio e la sua squadra non sono stati feriti, ma un veicolo è stato danneggiato", ha dichiarato il direttore dell'Unrwa di Gaza Thomas White su X."Gli operatori umanitari non dovrebbero mai essere un obiettivo", ha aggiunto.Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, come riporta Al Jazeera. Molte altre persone sono ritenute disperse. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA