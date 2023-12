Ministero Sanità Gaza, 50 palestinesi uccisi oggi

ROMA - Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha affermato che 50 palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani a Beit Lahia, Khan Younis e al-Maghazi. Lo riporta Haaretz. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito sui social che 12 palestinesi sono stati uccisi e altri 12 feriti in un bombardamento israeliano che ha preso di mira una casa vicino all'ospedale Al-Amal a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. L'organizzazione sostiene che si tratta del terzo attacco nella zona ospedaliera in meno di un'ora.

Israele ha espresso oggi rammarico per l'uccisione di civili innocenti avvenuta nel bombardamento del 24 dicembre nel campo profughi palestinese al-Maghazi, nel settore centrale di Gaza. Lo ha riferito la radio pubblica Kan, citando l'esercito. "Quel giorno - ha affermato un portavoce militare - aerei da combattimento hanno attaccato due obiettivi vicini fra loro in cui operavano attivisti di Hamas". Malgrado le precauzioni adottate, ha aggiunto il portavoce, da una indagine è emerso poi che sono stati colpiti anche edifici vicini agli obiettivi, "cosa che a quanto pare ha provocato la morte inaspettata di civili non coinvolti".



Una fonte militare ha poi detto a Kan che nell'indagine preliminare svolta sull'incidente è emerso anche che il tipo di armi scelto per l'attacco non era adatto a quella missione particolare e che di conseguenza sono stati provocati estesi danni collaterali. Ciò avrebbe potuto essere evitato utilizzando armi differenti.



Il portavoce militare ha peraltro aggiunto che l'episodio e' adesso sotto inchiesta nello Stato maggiore, che ha il compito di verificare "eventi di carattere eccezionale". Oltre ad esprimere rammarico per le vittime dell'attacco, l'esercito ha aggiunto che obiettivo dell'indagine più approfondita è di far sì che episodi del genere non si ripetano.



Fonti mediche a Gaza hanno intanto stabilito che quel bombardamento ha provocato oltre 100 morti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA