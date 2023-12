Oms, 'il nord di Gaza senza ospedali funzionanti'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 DIC - Il nord di Gaza è rimasto senza ospedali funzionanti. Lo ha detto l'Oms secondo quanto ha riferito Haaretz.L'Organizzazione mondiale della sanità da Ginevra fa sapere che la causa per la mancata funzionalità degli ospedali del nord di Gaza è dovuta alla mancanza di carburante, personale e forniture. Secondo l'Oms inoltre, solo nove strutture sanitarie su 36 restano parzialmente funzionanti in tutta Gaza e sono tutte nel sud della Striscia. Lo ha specificato ai giornalisti Richard Peeperkorn, rappresentante dell'Oms a Gaza, in videocollegamento da Gerusalemme, scrive Reuters sul suo sito.L'ospedale "Al-Ahliè stato l'ultimo" a continuare a funzionare " adesso cura ancora i pazienti presenti ma non ne ammette di nuovi". Secondo la descrizione la struttura conta al momento "circa 10 membri del personale, tutti medici e infermieri, che continuano a fornire il primo soccorso di base, la gestione del dolore e la cura delle ferite con risorse limitate", ha affermato. "Fino a due giorni fa, era l'unico ospedale nel nord di Gaza in cui i feriti potevano essere operati ed era sopraffatto da pazienti che necessitavano di cure di emergenza", ha aggiunto Peeperkorn. (ANSAmed).

