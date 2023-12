Media, 'distrutto dai raid importante sito archeologico a Gaza'

ROMA - Uno dei più importanti siti archeologici di Gaza è stato in gran parte distrutto nei bombardamenti israeliani. E' quanto afferma Forensic Architecture, il gruppo di ricerca della Goldsmiths University di Londra, scrive Al Jazeera. Il sito, vicino al campo profughi di al-Shati, è costituito da diversi scavi che suggeriscono la presenza di resti estesi in tutta l'area. Secondo il gruppo, la distruzione del sito da parte dell'esercito israeliano si è svolta in tre fasi: raid aerei, demolizioni in superficie e ora l'installazione di pompe d'acqua apparentemente per allagare i tunnel sotterranei appartenenti ad Hamas.



In un rapporto dove cita i risultati del gruppo di ricerca, la ong palestinese per le questioni legali Al-Haq, collega la distruzione del patrimonio culturale palestinese da parte di Israele ai danni ambientali causati dal pompaggio dell'acqua marina, fornendo ulteriori "prove dell'intento genocida dei funzionari e dei militari israeliani", si legge nel rapporto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA