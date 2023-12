Blitz anti-terrorismo tra Spagna e Marocco

MADRID - Diverse persone sono state arrestate nelle ultime ore tra l'enclave spagnola di Melilla e la vicina provincia marocchina di Nador, in un blitz anti-terrorismo messo in atto dalle forze di polizia dei due Paesi: lo riportano l'agenzia di stampa iberica Efe e quella marocchina Map.



Stando alle prime informazioni emerse, almeno otto delle persone finite in stato di cattura sono state fermate a Melilla, e una in territorio marocchino. Il sospetto è che gli indagati professassero "un'ideologia estremista" di stampo terroristico e fossero impegnati nella ricerca e "reclutamento" di altri soggetti in favore del jihadismo. L'inchiesta è frutto di un lavoro di coordinamento tra Polizia Nazionale spagnola e la Direzione generale di sorveglianza del territorio (Dgst) del Marocco.





