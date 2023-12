Traffico anfetamine tra Siria e Giordania, scontri al confine

ROMA - Scontri armati al confine tra Siria e Giordania si sono verificati nelle ultime ore sullo sfondo del traffico di anfetamine Captagon prodotte in Siria e trafugate nei paesi arabi del Golfo tramite il regno hascemita. Lo riferiscono media siriani e panarabi, secondo cui un numero imprecisato tra guardie di frontiera giordane e contrabbandieri siriani sono rimasti feriti negli scontri avvenuti in località non precisate lungo il confine tra i due paesi.



Nei mesi scorsi la Giordania aveva esercitato pressioni su Damasco perché intensificasse la lotta alla produzione e al traffico di anfetamine, condizionando a una serie di passi concreti in tal senso la reintegrazione della Siria nella Lega Araba dopo circa un decennio dalla sua espulsione.





