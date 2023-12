Ministero Sanità Hamas, 110 morti nelle ultime 24 ore a Gaza

ROMA - Il ministero della Sanità di Hamas nella Striscia di Gaza ha annunciato che nelle ultime 24 ore 110 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. In una breve dichiarazione, il ministero della Sanità ha riferito che gli attacchi hanno ucciso "50 martiri nelle case di Jabalia", portando a 110 il numero di morti nella città da domenica. L'ultimo bilancio delle vittime del ministero, pubblicato venerdì, era di 18.800 morti dall'inizio della guerra con Israele, il 7 ottobre.



Sull'altro fronte l'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 5 soldati uccisi in combattimento nel sud della Striscia. Si tratta di Urija Bayer (20 anni) - che era stato ferito lo scorso 14 dicembre -, Liav Aloush (21 anni), Etan Naeh (26 anni), Tal Filiba (23 anni) e Lidor Yosef Karavani (23 anni). Il totale dei soldati israeliani uccisi in battaglia - dall'avvio dell'operazione di terra nella Striscia - è ora di 127.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA