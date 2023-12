Volantini di Israele nel sud del Libano contro Hezbollah

(ANSAmed) - ROMA, 15 DIC - Nell'ambito della guerra psicologica di Israele contro la popolazione del sud del Libano dove operano gli Hezbollah, sono stati rinvenuti poco fa nelle regioni a ridosso della linea di demarcazione tra Libano e Israele dei volantini, scritti in arabo, dell'esercito israeliano.Il messaggio si rivolge ai civili libanesi affermando che Hezbollah "approfitta della situazione per insinuarsi nelle vostre case e nelle aree del vostro lavoro dal quale traete sostentamento, è un vero pericolo". Dallo scoppio del conflitto tra Hezbollah e Israele l'8 ottobre scorso sono 27 i civili libanesi uccisi da Israele.Circa 60mila i civili libanesi che sono stati costretti ad abbandonare le loro case per via dei bombardamenti dello Stato ebraico. Nel volantino si definiscono le azioni di Hezbollah come "terrorismo" e si afferma che la loro presenza nell'area "è un vero pericolo" che "può danneggiarvi". (ANSAmed).

