Unicef, la situazione umanitaria a Gaza peggiora sempre più

(ANSAmed) - ROMA, 15 DIC - La situazione umanitaria a Gaza sta "peggiorando di giorno in giorno", ha detto a Sky News un portavoce dell'Unicef, James Elder, che è stato di recente a Gaza e in precedenza aveva messo in guardia sulla pericolosa situazione in cui si trovano i palestinesi. Elder ha affermato che i bombardamenti israeliani sono stati "inesorabili" e che ora c'è una "grave minaccia di malattie" nella Striscia di Gaza dopo un periodo di pioggia."Senza servizi igienici, le persone della classe media che in precedenza avevano una casa con tre camere da letto e due bagni ora non hanno un posto dove andare in bagno", esemplifica sostenendo che ora ci sono un milione di bambini sfollati."Il sistema fognario è guasto e i bambini si ritrovano con meno di un litro di acqua pulita e sicura. La malattia si diffonde con l'acqua, la diarrea è fuori scala e non possono andare negli ospedali perché stanno curando i bambini con ferite", afferma Elder. (ANSAmed).

