Spagna: oltre il 40% dei migranti minori accolti nelle Canarie

(ANSAmed) - MADRID, 15 DIC - Il sistema di accoglienza dell'arcipelago delle Canarie è sotto forte pressione per l'incessante flusso di arrivi alle Canarie di 'caicchi', le imbarcazioni da pesca provenienti dall'Africa, cariche di migranti, con un grosso aumento dei minorenni non accompagnati.Nell'arcipelago sono almeno 3.030 gli stranieri minori non accompagnati giunti da inizio anno al 31 ottobre scorso, pari al 40% del totale dei10.728 giovanissimi migranti che le regioni spagnole accoglievano alla data nel sistema di protezione dell'infanzia, secondo i dati resi pubblici dal governo in risposta a un'interrogazione parlamentare del Pp, riportati dall'agenzia Efe.Tuttavia, per l'intensificazione degli sbarchi negli ultimi due mesi, il numero di migranti adolescenti e bambini tutelati nelle Canarie è salito a 4.700, secondo i dati diffusi dalle autorità dell'arcipelago. (ANSAmed).

