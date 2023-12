Nuovo naufragio nella Manica, morto un migrante, un altro ferito

(ANSAmed) - ROMA, 15 DIC - Un migrante è morto giovedì sera e un altro è rimasto gravemente ferito al largo di Gravelines, nel nord della Francia, dopo che l'imbarcazione con cui stavano cercando di attraversare il Canale della Manica insieme ad altre sessanta persone è affondata. Lo ha annunciato la prefettura marittima francese.In totale sono state tratte in salvo 66 persone. "Una persona priva di sensi e in pericolo di vita è stata evacuata in elicottero all'ospedale di Calais", "una seconda persona purtroppo é morta", ha dichiarato la prefettura. (ANSAmed).

