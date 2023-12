Nave da carico colpita nel Mar Rosso dai ribelli yemeniti

(ANSAmed) - DUBAI, 15 DIC - Una nave da carico é stata colpita nel Mar Rosso da un proiettile sparato dai ribelli dello Yemen: lo hanno dichiarato un funzionario statunitense e una società di intelligenceaffermando che si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi. "Siamo a conoscenza del fatto che un proiettile lanciato da una regione dello Yemen controllata dagli Huthi ha colpito una nave, che è stata danneggiata, e c'è stata una segnalazione di incendio", ha dichiarato all'Afp il funzionario della difesa statunitense.Il cargo colpito nel Mar Rosso, forse da un proiettile, da un drone o un missile, appartiene alla compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd, e batte bandiera liberiana. L'area è quella in cui ci sono stati già degli attacchi da parte dei ribelli Huthi dello Yemen. Si dovrebbe trattare dell'imbarcazione denominata "Al Jasrah", come riportano Spiegel e Welt. Non ci sarebbero stati feriti nell'incidente e la nave ha continuato il suo viaggio, ha detto un portavoce di Hapag-Lloyd a Spiegel. La società di sicurezza britannica Ambrey ha inoltre riferito che un container sarebbe caduto dalla nave e che ci sarebbe stato un incendio a bordo. Hapag-Lloyd non ha confermato la notizia e non ha fornito ulteriori dettagli su eventuali danni. (ANSAmed).

