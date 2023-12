Hezbollah, continuiamo le operazioni in sostegno dei palestinesi

(ANSAmed) - ROMA, 15 DIC - Gli Hezbollah libanesi hanno replicato poco fa all'esercito israeliano che, in precedenza, si era rivolto ai civili libanesi tramite volantini lanciati in territorio libanese, sostenendo che i combattenti libanesi, definiti "terroristi", non fanno parte del tessuto sociale del sud del Libano.Tramite una dichiarazione di Ali Daghmush, vice presidente del consiglio esecutivo di Hezbollah, il movimento armato libanese ha affermato: la resistenza (Hezbollah) non si preoccupa delle minacce e della guerra psicologica del nemico, ma continua le sue operazioni in sostegno dei palestinesi e per rispondere agli attacchi (israeliani) contro le città e i villaggi del sud (del Libano)"."Le minacce non cambiano nulla... la resistenza rimane presente in ogni centimetro del nostro territorio del sud (del Libano)", ha aggiunto Daghmush. (ANSAmed).

