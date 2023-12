Ad Al Arish nave Emirati con 4.000 tonnellate di aiuti per Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 15 DIC - Al porto egiziano di Al-Arish è arrivata questa mattina una nave umanitaria degli Emirati Arabi proveniente da Fujairah che trasportava oltre 4 mila tonnellate di aiuti per la Striscia di Gaza.Il portavoce ufficiale del governatorato del Sinai del Nord, Mohamed Selim, ha precisato che la nave degli Emirati aveva a bordo 3.465 tonnellate di scorte alimentari, 420 tonnellate di materiali per riparazioni e 131 tonnellate di forniture per l'assistenza medica, forniti dalla Fondazione Khalifa bin Zayed Al Nahyan per Opere Umanitarie e dalla Fondazione Zayed Bin Sultan Al Nahyan per le Opere di Beneficenza e Umanitarie, oltre che dall'Autorità della Mezzaluna Rossa degli Emirati.In una dichiarazione all'ANSA ha aggiunto che i volontari della Mezzaluna Rossa trasferiranno ora il carico dalla nave sui camion, per poi portare gli aiuti nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah nel Nord Sinai.Recentemente, il porto di Al-Arish ha ricevuto 4 navi, tra cui due navi turche che trasportavano grandi quantità di aiuti e un ospedale da campo, e due navi ospedale, una francese e l'altra italiana, che ricevono costantemente palestinesi feriti.Per domani è atteso l'arrivo dalla Turchia di una nave umanitaria con aiuti turchi e del Kuwait: a bordo 1.200 persone e tonnellate di generi di prima necessità. (ANSAmed).

