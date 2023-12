Unicef, in Libano i bambini pagano prezzo di guerra e crisi

ROMA - Lo scontro tra Israele e gli Hezbollah libanesi sta avendo un impatto devastante sui bambini e minori del Libano, paese afflitto da anni dalla peggiore crisi finanziaria della sua storia. Secondo una relazione diffusa dal Fondo Onu per l'infanzia (Unicef), più del 25% delle famiglie ha oggi figli che non frequentano le scuole, rispetto al 18% dello scorso aprile. La situazione è ancor più grave per i profughi siriani, con oltre il 50% delle famiglie siriane con figli che non possono permettersi l'istruzione.



L'Unicef sottolinea che la crisi economica ha causato un crollo nel settore dell'istruzione, precedentemente un punto forte del paese. Edouard Beigbeder, rappresentante dell'Unicef in Libano, afferma che il collasso economico sta colpendo duramente l'infanzia, costringendo molti bambini a lavorare. La guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con ripercussioni in Libano, sta aggravando ulteriormente la situazione, con decine di scuole nel sud del Libano chiuse dall'inizio di ottobre, colpendo oltre 6.000 studenti. L'Unicef evidenzia anche l'impatto emotivo delle crisi, indicando che la privazione e l'incertezza stanno causando ansia, fame e depressione tra i bambini. Circa il 38% delle famiglie ha segnalato che i propri figli sono ansiosi, con una percentuale che sale al 46% nelle regioni meridionali vicine al confine con Israele, e quasi la metà per i bambini rifugiati palestinesi.





ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA