Tunisi, inaugurata una statua davanti all'ambasciata della Palestina

TUNISI - Con un gesto che incarna la continua e profonda solidarietà della Tunisia con il popolo palestinese e in memoria delle relazioni fraterne tra i due Paesi, è stata inaugurata oggi davanti all'ambasciata palestinese a Tunisi una grande statua chiamata "Madre dei Martiri", in onore della donna palestinese resistente. Si tratta di un'opera d'arte donata all'ambasciata di Palestina, disegnata dall'artista Hussein Mokdadi e realizzata dallo scultore Chokri Toujani. L'operazione è stata realizzata dal Teatro dell'Opera di Tunisi sotto la supervisione del ministero della Cultura.



La statua, alta 4,5 metri e larga 4 metri, è stata creata per mostrare solidarietà al popolo palestinese, "vittima di un genocidio senza precedenti dal 7 ottobre". All'inaugurazione hanno preso parte l'ambasciatore palestinese in Tunisia, Hayel Al-Fahoum, il direttore generale del Teatro dell'Opera, Hédi Jouini, il segretario generale del Governatorato di Tunisi e un rappresentante del ministero degli Esteri.



"La statua è un omaggio alla Madre dei Martiri, che ha abbagliato il mondo con la sua pazienza, coraggio e perseveranza oltre ciò che gli esseri umani possono sopportare: questa donna, nel suo abito di Gaza, avvolta nel famoso turbante kefiah della resistenza palestinese, nonostante tutti i mali, emette la più bella di tutte le parole: Bellezza", si legge in una nota del ministero della Cultura di Tunisi.





