A Jenin militari pregano in ebraico da minareto moschea

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 DIC - Due militari israeliani impegnati da giorni in una vasta 'operazione anti-terrorismo' a Jenin (Cisgiordania settentrionale) sono entrati in una moschea e con il microfono del muezzin hanno rilanciato dal suo minareto una preghiera in ebraico. Il video, messo in rete in apparenza da un battaglione riservisti, è stato rilanciato oggi da diversi siti di informazione. Oltre alla preghiera i militari - che sono entrati nella moschea in completa divisa da combattimento - hanno anche avvertito in arabo la popolazione che Israele ''non è disposta a tollerare oltre la presenza di terroristi in città''.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver già rimosso da ogni incarico operativo i due militari. ''Si sono comportati in maniera grave - ha detto un portavoce militare, citato dai media - e ciò è in totale contrasto con i valori delle forze armate''. ''Saranno puniti in maniera adeguata'', ha concluso il portavoce.





