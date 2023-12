Emirati inaugurano impianto di desalinizzazione vicino a Rafah

ROMA - "L'acqua è vita": così l'ambasciatrice degli Emirati Arabi presso le Nazioni Unite, Lana Nusseibeh, ha descritto l'importanza di portare acqua potabile e pulita a Gaza, dove i residenti vivono attualmente con meno di 3 litri al giorno.



L'altro ieri, l'ambasciatrice ha inaugurato il primo dei tre impianti di desalinizzazione che gli Emirati stanno costruendo sulla costa mediterranea, sul lato egiziano del confine di Rafah, per inviare acqua a Gaza, scrive il quotidiano emiratino The National.



"Questo è incredibilmente importante... è uno dei numerosi contributi dell'Egitto e degli Emirati per le infrastrutture di Gaza", ha detto Nusseibeh.



La maggior parte dell'approvvigionamento idrico di Gaza proviene da una falda acquifera costiera vicina al mare, il che significa che la qualità dell'acqua è salmastra e spesso non potabile. Non avendo praticamente carburante o elettricità, gli impianti di trattamento dell'acqua a Gaza sono quasi del tutto fuori uso.



Gli impianti degli Emirati dovrebbero fornire acqua trattata a 300.000 abitanti al giorno. Anche se questo non è sufficiente, è un passo importante per alleviare le sofferenze dei palestinesi dopo che Israele ha tagliato in gran parte le forniture di acqua, elettricità e cibo all'enclave dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Al momento, l'acqua viene trasportata a Gaza tramite camion, il che aumenta l'onere di far entrare nell'enclave i veicoli che trasportano gli aiuti.



"Invece dei camion che portano l'acqua, questo è un modo molto più efficiente", ha detto Maha Barakat, viceministro degli Esteri degli Emirati per la Salute e le Scienze della vita.