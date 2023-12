(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 DIC - Le famiglie degli israeliani tenuti tuttora in ostaggio a Gaza hanno organizzato oggi una protesta per indurre il governo Netanyahu ad intraprendere una nuova trattativa che consenta di riportarli al piu' presto a casa. ''Non dobbiamo restare in attesa di Sinwar (il leader di Hamas a Gaza, ndr). Israele deve piuttosto delineare una nuova liberazione scaglionata degli ostaggi, e convincere il mondo a sostenerla'', hanno detto gli organizzatori.



I dimostranti hanno organizzato un corteo di automobili e di mezzi agricoli che, partito dall'area di Tel Aviv, ha raggiunto Gerusalemme. Intendono tenere una manifestazione di massa di fronte al palazzo della Knesset e progettano di allestire una tendopoli di fronte all'ufficio del primo ministro, per esercitare ulteriore pressione su Netanyahu. (ANSAmed).





