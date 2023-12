Spagna: arrivi di migranti a Ceuta, nel sud e alle Canarie

(ANSAmed) - ROMA, 11 DIC - Nuovi arrivi di migranti nelle ultime ore in diversi punti di frontiera della Spagna.



Nell'enclave di Ceuta, almeno in quattro sono riusciti a scavalcare la doppia barriera situata al confine con il Marocco, secondo l'agenzia di stampa Efe. Una volta entrati in territorio iberico, sono stati intercettati dalla polizia, che provvederà al loro ingresso in un centro di soggiorno migratorio temporaneo. Nel frattempo, la stessa Efe segnala lo sbarco di almeno 16 persone su una spiaggia di Motril (Granada) e di altri 14 ad Almería.



Ieri, invece, 188 persone sono state soccorse in mare e fatte sbarcare tra Gran Canaria ed El Hierro, nell'arcipelago delle isole Canarie. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed