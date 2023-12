In Libano sciopero generale contro le atrocità israeliane a Gaza

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 DIC - Uno sciopero generale per denunciare le atrocità commesse da Israele contro la popolazione della Striscia di Gaza è in corso in tutto il Libano dove le istituzioni pubbliche, le scuole, le università, le banche e numerosi esercizi commerciali sono rimasti chiusi a Beirut, Tripoli, Sidone, Tiro e altre città del Paese. Lo riferiscono i media locali.



Il Libano è coinvolto direttamente nella guerra con Israele dall'8 ottobre, da quando gli Hezbollah, alleati di Hamas e dell'Iran, hanno avviato una guerra di sostegno al movimento palestinese tenendo alta la pressione contro il nemico israeliano, prendendo di mira dal sud del Libano postazioni militari israeliane.



Decine di migliaia di libanesi delle aree meridionali a ridosso del fronte di guerra hanno dovuto abbandonare le loro case. Gli intensi bombardamenti israeliani hanno causato la distruzione di numerose abitazioni civili e, nelle ultime ore, hanno raso al suolo un intero quartiere di una cittadina libanese al confine. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed