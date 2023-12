Frontex, non ci sono evidenze che ong attraggono migranti

ROMA - "Le ong sono un fattore di attrazione per i migranti? Non ci sono fatti che lo dimostrano.

Non so se i migranti pensano che vale la pena rischiare perchè c'è una nave umanitaria. Fossi in loro non rischierei a salire su barche costruite in 24 ore". Lo ha detto il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens, in audizione al Comitato Schengen. Le ong, ha spiegato Leijtens, "sono convinte di fare una cosa giusta ma non possono fare la loro attività come soggetti indipendenti nel Mediterraneo centrale. Ci deve essere fiducia. Se ascoltano i centri di coordinamento del soccorso marittimo e non agiscono di testa loro possono esser d'aiuto".