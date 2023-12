A Masdar City di Abu Dhabi la prima moschea a impatto zero

(ANSAmed) - ROMA, 6 DIC - Una moschea a impatto zero sarà costruita a Masdar City, ad Abu Dhabi. L'annuncio è stato fatto durante la Cop28 in corso a Dubai, scrive il quotidiano emiratino The National. La moschea, i cui lavori inizieranno il prossimo anno, potrà contenere 1.300 fedeli e l'energia necessaria per il suo funzionamento sarà al 100% solare.



"Abbiamo progettato e realizzato diversi progetti a energia zero, ma questo ha un significato particolare per noi e per me personalmente, soprattutto perché lo annunciamo durante la Cop28", ha detto Mohamed Al Breiki, direttore esecutivo dello sviluppo sostenibile di Masdar City.



"Sarà più di un luogo di ritrovo, un centro comunitario o un luogo di culto. Porterà le persone in un viaggio culturale, spirituale e ambientale, fungendo da potente simbolo del nostro impegno come amministratori responsabili della Terra. Questa moschea è il nostro dono alla comunità", ha aggiunto.



La struttura principale della moschea sarà costituita principalmente da una pavimentazione di terra battuta (la tecnica utilizzata per costruire fondamenta, pavimenti e pareti utilizzando materie prime compattate come terra, gesso, calce o ghiaia) e da una serie di finestre a gradoni sul tetto, che consentiranno di illuminare lo spazio con schemi di luce naturale.



"Ogni scelta progettuale è multiforme", ha detto il responsabile del design, Lutz Wilgen. "La terra battuta offre un isolamento eccezionale, aiutando a mantenere l'aria calda fuori e l'aria fredda dentro, e allo stesso tempo favorisce un senso di appartenenza e di luogo. È anche economicamente vantaggiosa", ha aggiunto. (ANSAmed).





