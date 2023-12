Israele, i corpi di 15 israeliani a Gaza, 11 civili e 4 soldati

GERUSALEMME - L'ufficio del primo ministro israeliano ha annunciato oggi che i corpi di quindici israeliani, 11 civili e quattro soldati, si trovano nella Striscia di Gaza, bombardata dopo il sanguinoso attacco del 7 ottobre in territorio israeliano da parte di Hamas. I quattro militari, tra cui un ufficiale, sono stati uccisi durante l'assalto del cosiddetto sabato nero. Alcuni degli 11 civili nell'elenco diffuso oggi erano già stati segnalati come morti, in Israele o a Gaza. Le autorità israeliane non hanno specificato gli elementi su cui si sono basati per determinare la morte di queste persone.