Francia: centinaia di migranti evacuati da Calais e Dunkerque

(ANSAmed) - PARIGI, 30 NOV - Centinaia di migranti sono stati evacuati oggi da diversi accampamenti di fortuna nel nord della Francia, tra le città di Calais e Dunkerque, da cui tentano tradizionalmente di raggiungere la Gran Bretagna in condizioni disperate.



A Loon-Plage, vicino Dunkerque, come anche nei principali accampamenti intorno a Calais, i migranti sono stati fatti salire dalle forze dell'ordine su decine di bus che li hanno condotti in centri d'accoglienza lontano dal litorale. Secondo la prefettura di Pas-de-Calais, 300 migranti "volontari", su un totale di circa 800, sono stati ''assistiti'' e portati in una trentina di altri dipartimenti francesi.



Queste operazioni simultanee hanno l'obiettivo, secondo le forze dell'ordine d'Oltralpe, di "proporre un rifugio a tutti i migranti", per porre fine alle loro "condizioni di vita indegne", aggravatesi in queste ultime settimane a causa delle importanti piogge che si sono abbattute sul quadrante nord della Francia.



"L'obiettivo è salvare vite", ha dichiarato il viceprefetto di Dunkerque, François-Xavier Bieuville, mentre continuano le traversate dei migranti, in condizioni rischiosissime, verso le coste britanniche. Due migranti sono annegati il 22 novembre mentre tentavano di attraversare la Manica, dopo il dramma dello scorso anno, con 27 esiliati morti in un solo giorno sullo stesso tratto di mare. (ANSAmed).





