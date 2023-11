'Uccisi il piccolo Kfir col fratellino Ariel e la madre'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 NOV - Le Brigate al Qassam, ala militare di Hamas, hanno fatto sapere che i due fratelli israeliani Kfir (10 mesi) e Ariel Bibas (4 anni) insieme alla madre Sherry Silverman Bibas, ostaggi a Gaza, sono "stati uccisi in un precedente bombardamento dell'esercito".



L'esercito israeliano sta "controllando la fondatezza" dell'annuncio delle Brigate Qassam, ha detto il portavoce militare Daniel Hagari secondo cui "Hamas continua a comportarsi in maniera crudele e inumana".



"I rappresentanti dell'Idf hanno parlato con la famiglia Bibas in seguito alle recenti notizie e sono con loro in questo momento", si legge in una dichiarazione dell'esercito israeliano postata su Telegram nella quale si sottolinea che "L'Idf, insieme ad altre agenzie di sicurezza, continuerà ad accompagnare la famiglia Bibas, così come tutte le famiglie degli ostaggi e delle persone scomparse". (ANSAmed).





