In Egitto il secondo aereo Usa con aiuti per Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 29 NOV - Il secondo aereo umanitario statunitense con aiuti per la popolazione della Striscia di Gaza è arrivato questa mattina all'aeroporto egiziano di al Arish che oggi ne ha ricevuti 5 in tutto, e 226 dall'inizio della guerra.



Lo ha rierito il portavoce ufficiale del governatorato del Nord Sinai, Muhammad Salim, precisando che gli altri aerei provenivano da Qatar, dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e dalla Giordania.



L'aereo americano è stato inviato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) e trasporta 24,5 tonnellate di aiuti umanitari di base destinati ai residenti della Striscia di Gaza, forniture mediche, cibo e indumenti invernali.



E' proseguito, intanto, al valico terrestre di Rafah, il flusso di camion con aiuti umanitari e autocisterne di carburante. Questa mattina, nel sesto giorno della tregua tra Israele e Hamas, dovrebbero passare 7 camion di carburante e gas con un carico di circa 130.000 litri di carburante, oltre a 4 camion con 80 tonnellate di gas per uso domestico.



Duecento camion d'aiuti umanitari previsti per oggi hanno iniziato ad entrare, in conformità con l'accordo di tregua tra le due parti, riferisce all'Ansa Khaled Zayed, capo della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai, aggiungendo che circa 500 camion umanitari sono in attesa a 45 chilometri, tra Al-Arish e Sheikh Zuweid e anche al valico stesso, per la lentezza con cui procedono le operazioni di ispezione da parte israeliana. L'Egitto ha quindi ribadito la richiesta di aprire il terminal di Kerem Abu Salem.



Vi è anche un certo numero di palestinesi rimasti bloccati in Egitto che si sono riversati al valico per entrare nella Striscia di Gaza e 30 ambulanze sostano nei pressi valico di Rafah per accogliere palestinesi feriti, quelli che riceveranno cure negli Emirati, e in Turchia, e quelli destinati agli ospedali egiziani. (ANSAmed).





