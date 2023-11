Mezzaluna rossa: 'Camion in coda, aprire altri valichi con Gaza'

IL CAIRO - Circa 750 camion con aiuti umanitari sono in coda tra la città egiziana di Al-Arish e Sheikh Zuweid, riferiscono fonti della Mezzaluna rossa egiziana, sottolineando l'importanza che "la parte israeliana acceleri le operazioni di ispezione per farli entrare a Gaza" e confermando "la necessità di aprire il valico di Kerem Abu Salem per consegnare gli aiuti, cosa che consentirebbe di risparmiare molto tempo di attesa".



Il valico di Rafah - riferisce il capo della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai, Khaled Zayed - ha aperto questa mattina alle 7 preparandosi per far uscire, come previsto dagli accordi di tregua, giunta al suo quinto giorno, 200 camion umanitari e 7 cisterne con 130 mila litri di carburante e 80 tonnellate di gas per uso domestico. Secondo il meccanismo concordato, devono passare dal terminal terrestre di Al-Awja nel Sinai centrale per l'ispezione, quindi tornare e scaricare il carico, sul lato palestinese attraverso Rafah.



Zayed inoltre ha denunciato il fatto che Israele ha bloccato l'ingresso di 58 ambulanze, provenienti da vari Paesi del mondo, nella Striscia di Gaza: solo 18 sarebbero in entrata dal valico di Al-Awja, nel Sinai centrale, e 11 sono in attesa da due giorni. "Solo 18 ambulanze sono entrate da questa mattina mentre altre 11 sono in attesa da due giorni per aiutare a trasportare i feriti nella parte egiziana del valico. Per questo - ha detto - il numero di feriti in entrata è minimo".

