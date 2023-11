Migranti: maxi sbarco a Lampedusa, arrivati in 573

(ANSA) - LAMPEDUSA, 27 NOV - Le motovedette della Guardia costiera hanno soccorso, al largo di Lampedusa, un peschereccio con a bordo 573 (tra cui 4 donne e 2 minori) migranti. Per il gruppo, partito dalla Libia, dopo lo sbarco a molo Favarolo, è in corso di trasferimento all'hotspot di contrada Imbriacola che da venerdì sera era completamente vuoto. L'ultimo sbarco sulla maggiore delle isole Pelagie era avvenuto lo scorso 22 novembre.



I 573 migranti soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera, ma anche dalla Guardia di finanza e da quelle svedesi di Frontex al largo di Lampedusa sono originari di Siria, Egitto, Bangladesh, Pakistan ed Etiopia. I migranti vengono ora ascoltati dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento che sono 365 giorni l'anno in servizio all'hotspot per cercare di ricostruire la traversata iniziata dalla Libia e, soprattutto, tentare di identificare chi ha condotto il peschereccio. (ANSA).





