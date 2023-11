Tunisia: i femminicidi quadruplicati in cinque anni

TUNISI - Il numero di femminicidi registrati in Tunisia è aumentato di 4 volte in cinque anni, passando dai 6 nel 2018 ai 23 nel 2023. E' quanto emerge da un rapporto di monitoraggio delle caratteristiche sociali ed economiche delle donne vittime di reati di omicidio pubblicato dal ministero tunisino della Donna e della Famiglia, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.



Il rapporto si è basato su un campione di 69 omicidi registrati in 19 governatorati del Paese tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2023. Secondo la stessa fonte il 52,17% delle vittime sono donne sposate e i femminicidi da parte del coniuge rappresentano il 71% dei casi registrati. ll rapporto rivela anche che il 51% delle donne vittime di omicidio non si trova in uno stato di indipendenza economica.

"Tutte le fasce d'età possono essere oggetto di femminicidio e il livello di istruzione non rappresenta un ostacolo per questo tipo di reati", sottolinea inoltre il ministero delle Donne e della Famiglia. "Questo rapporto riflette la volontà dello Stato tunisino di sviluppare una strategia integrata e multidimensionale per affrontare e combattere il fenomeno dell'uccisione delle donne, indagare sulle sue cause, monitorarne gli effetti sui bambini, sulle famiglie e sulla società in generale e suggerire i modi migliori per trattarlo", scrive ancora il ministero.