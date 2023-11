(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 NOV - Gli ostaggi, una volta usciti dal valico di Rafah, saranno consegnati ad Israele in "prossimità del confine", e poi saranno trasferiti in Israele nella base militare di Hatzerim, nel sud del Paese. Il trasbordo - secondo quanto si è appreso da fonte ufficiale e ripreso dai media - avverrà probabilmente con elicotteri militari. A bordo di ogni velivolo ci sarà una equipe medica per assistere gli ostaggi. Le tv hanno mostrato le cuffie speciali che saranno date ai più piccoli per attutire il rumore. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed