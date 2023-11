Nuovo naufragio al largo di Lampedusa, muore una donna

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 22 NOV - Nuovo naufragio a Lampedusa, dopo quello avvenuto domenica costato la vita a una bimba di due anni e con 8 dispersi. Un barchino è colato a picco a circa 28 miglia dalla costa. Una ventiseienne ivoriana che, sul barchino di 7 metri di metallo, stava viaggiando con la sorella, è morta.



Quarantasei i migranti superstiti, tra cui 11 donne e 4 minori, che sono stati recuperati dai militari della Guardia di finanza.



Il gruppo di migranti, alla vista della motovedetta "G.206 Fin. Corrias" della guardia di finanza, si è spostato rapidamente su un fianco della carretta e in tanti hanno iniziato ad urlare e a sbracciare. Comportamenti che hanno fatto ribaltare ed affondare, mentre erano in corso le manovre di avvicinamento da parte dell'unità di soccorso delle Fiamme gialle, il natante partito da Sfax. I finanzieri si sono subito mobilitati per recuperare tutti i naufraghi, facendo anche intervenire un assetto svedese di Frontex e un elicottero della Guardia di finanza per le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Gli sforzi non sono serviti per la giovane che è stata recuperata già morta. Stando alle dichiarazioni acquisite dai sopravvissuti non vi sarebbero compagni di viaggio che mancano all'appello. (ANSAmed).





