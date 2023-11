In Tunisia centro congiunto di formazione in gestione frontiere

TUNISI - E' stato inaugurato a Oued Zerga, nel governatorato di Beja, il primo centro di formazione congiunto per la gestione delle frontiere, presso la Scuola di formazione del commando della Guardia nazionale. Lo si legge sul sito del ministero dei Lavori Pubblici e dell'Edilizia tunisino.



Il centro fa parte del programma di sostegno da 8,8 milioni di euro al governo tunisino nel campo della gestione integrata delle frontiere, finanziato da Austria, Germania e Paesi Bassi e attuato dal Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (Icmpd) nel periodo 2020- 2024. Si tratta di un centro pilota di formazione regionale che promuoverà un migliore coordinamento tra i tre corpi, vale a dire la polizia, la guardia nazionale e le dogane, in termini di protezione delle frontiere, lotta alla tratta di esseri umani, al contrabbando, al commercio parallelo e a tutti i crimini attraverso meccanismi digitali, un portale intelligente e attrezzature moderne, ha affermato la ministra dei Lavori Pubblici e dell'Edilizia, Sarra Zaafrani Zenzri, secondo cui anche i rappresentanti dei paesi arabi e africani potranno beneficiare dei servizi del centro.



Da parte sua, Houssemeddine Jebabli, portavoce della Direzione generale della Guardia nazionale, ha sottolineato che si tratterà di un centro di formazione e di lavoro congiunto basato su politiche di formazione comuni e software relativi alla sicurezza delle frontiere. Il centro ha già iniziato la formazione della sua prima classe in collaborazione con l'Icmpd, ha affermato.



Souha Badr, direttrice del progetto di gestione integrata delle frontiere presso il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie, ha dichiarato all'agenzia tunisina Tap che il centro, il primo del suo genere in Tunisia e in Africa, formerà i tre corpi di sicurezza nel campo della gestione integrata delle frontiere, aggiungendo che esso sarà accreditato e riconosciuto a livello internazionale, per divenire un'entità regionale in grado di trasferire le conoscenze a numerosi paesi come l'Algeria, la Libia e altri paesi africani.